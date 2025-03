Liberoquotidiano.it - Elly Schlein dice no a Ursula, ma Pina Picierno... Pd senza pace: come si spaccano su Putin

Ci vorrebbe Giovannino Guareschi. È suonata l'ora del mitico contr'ordine compagni e il campo largo sulla guerra in Ucraina è peggio di un campo minato. Si azzuffano tra di loro e i guantoni si agitano anche controvon der Leyen: forse il 15 marzo quella piazza strombazzata pro Kiev diventerà impraticabile. Ci si ritroveranno Calenda, Renzi e qualche altro assieme ai sindaci “convocati” da Michele Serra. Ma le voci di prima del raduno già risuonano altissime, sguaiate, lanon c'è nemmeno tra gli “alleati”. Non appena la presidente della Commissione europea ha accennato a quegli ottocento miliardi per la difesa,ha indossato l'eskimo: «Il piano von der Leyen, a partire dal titolo, punta sul riarmo e non emerge un indirizzo politico chiaro verso la difesa comune. Indica una serie di strumenti che agevolerebbero la spesa nazionale maporre condizioni sui progetti comuni, sull'interoperabilità dei sistemi».