Elly "grillina" sola contro tutti. I socialisti europei le concedono le briciole

Pd bifronte, spaccato in casa, e lasciato al suo destino dagli alleatie democratici in Ue.Schlein va in piazza sotto le bandiere europee al seguito di Michele Serra per protestareil governo Meloni. Ma a Bruxelles veste i panni arcobaleno di Giuseppe Conte che ha bocciato il piano di riarmo e grida all’occidente guerrafondaio. E ne esce con le ossa semi-rotte. Non ha dato una grande prova di forza al tavolo del Pse dove è andata con i suoi paletti invalicabili – il piano von der Leyen non è la strada giusta – ed è uscita con le armi spuntate. Da pasdaran dell’opposizione parla un’altra lingua da chi nel suo paese siede al governo, come Pedro Sanchez. Per i suoi alleati a Strasburgo invece il piano della Ue è un primo passo necessario, altro che strada sbagliata. Glielo ricorda anche Marianna Madia che su twitter scrive: “Per ie democratici, il piano per la difesa comune è un primo passo avanti e ne richiede molti altri.