Elio | La musica di oggi non esiste Ha ragione o esagera?

Non c'è sito o quotidiano cartaceo nelle ultime ore non abbia riportato le dichiarazioni dirilasciate al Giorno. Parole chiare, inequivocabili. Iniziamo dal rap: «Non per fare ancora il nonno, ma quella non è. Piuttosto un assemblaggio, nel 90% dei casi, di roba prente fatta da gente che non sa suonare. Di recente un produttore molto affermato alla domanda “cosa suoni” mi ha risposto: “Mi vergogno un po’ ad ammetterlo, ma non suono niente”. Questo è lo stato dell’arte», sostiene.«La mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo cantata con l’autotune. Ma di cosa stiamo parlando? Mi sento un signore della terza età ma con la forza di spaccare. Vorrei vedere dei ventenni spaccare invece di andare in giro a cantare con l’autotune. Sia chiaro che non è tutto così, visto che sul palco con me ci sono dei ventenni che suonano come dei draghi».