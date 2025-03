361magazine.com - Elio ci dice che Troia sta per essere rasa al suolo (c’entra Olly e anche Atena)

I tempi sono cambiati. Credo che non ci sia frase più balorda di questa. Perché il tempo è appunto un concetto che prevede un continuo cambiamento, pur dentro una struttura rigida fatta di frazioni meccanicamente scandite. Che i tempi e il tempo non siano esattamente la medesima cosa, ovviamente, non mi sfugge, ma che i tempi siano legati all’incedere del tempo è altrettanto ovvio, non essendo dentro il flusso prestabilito di un videogioco anni Ottanta nulla puòciò che è stato, quindi i tempi cambiano, sì. Lo dico a partire da quel che si stando in queste ore sui social, riguardo certe legittimissime esternazioni di, quello deglie le Storie Tese a Andrea Spinelli del Giorno, riguardo l’inesistenza della musica d’oggi, l’imbarazzo provato perche ha vinto il Festival cantando con l’autotune e tutte quelle faccende lì.