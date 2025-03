Teleclubitalia.it - Elezioni a Giugliano, centrodestra frena dopo fuga di Fdi. M5s in bilico per il simbolo

Leggi su Teleclubitalia.it

I partiti e le civiche sono in fase organizzativa in vista delle prossime amministrative, per cui però ancora non c’è una data.L'articolodi Fdi. M5s inper ilTeleclubitalia.