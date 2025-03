Forlitoday.it - Elezioni a Bertinoro, un aperitivo con il candidato sindaco Scogli per celebrare la Festa delle donne

Leggi su Forlitoday.it

Sabato alle ore 17 presso il Chorus Art Café ain via Roma 2 la lista Insieme per- Filippoorganizza unaperto a tutte le cittadine e i cittadini. All'iniziativa, parteciperanno ilFilippo, Sara Londrillo, indicata in caso di.