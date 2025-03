Lanazione.it - Elettra Marconi: "Importante restauro nel nome di babbo"

Leggi su Lanazione.it

"Siamo molto soddisfatti per i progetti di rilancio di Coltano presentati dal Comune di Pisa che onorano e tengono viva la memoria di mio padre, Guglielmo, e il suo impegno per il nostro Paese e per il progresso della scienza". Così la principessa, figlia del grande scienziato, commenta il progetto dell’amministrazione di un masterplan per riqualificare il borgo che ha ospitato il centro radio costruito sui progetti die da dove, nel 1931 partì il segnale che fece illuminare la statua del Cristo redentore a Rio de Janeiro. "Da moltissimi anni - ha aggiuntoinsieme al figlio Guglielmo Giovanelli- mi sono impegnata in prima persona, insieme aLabs e a tante realtà del territorio, per arrivare all’risultato di veder rinascere le strutture, meravigliose, dalle quali è partito il primo segnale radio del mondo.