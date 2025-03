Eleonora Giorgi Paolo Ciavarro rompe il silenzio il giorno dopo il funerale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un lungo applauso e la musica dei Pink Floyd hanno accompagnato il feretro didentro la chiesa degli Artisti. Ildell’attrice, 71 anni, ha visto una partecipazione e una commozione immense mercoledì 5 marzo pomeriggio. Alle 16 in punto, con una folla incredibile radunata a piazza del Popolo, sono iniziate le esequie ele parole del monsignor Antonio Staglianò, è salito sul pulpito il primogenito, Andrea Rizzoli, per leggere una bellissima lettera per la sua mamma., il secondo figlio oggi marito di Clizia Incorvaia, invece, troppo provato ha preferito non parlare. “Grazie a chi di voi l’ha conosciuta, anche solo tramite i suoi film, e avete deciso si venirla a salutare. Questo ci riempie di gioia. Io ho conosciuto tante, l’artista anche, ma quella l’hanno conosciuta meglio altri.