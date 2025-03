Thesocialpost.it - Eleonora Giorgi, l’accusa di Andrea Roncato durante il funerale: “Il cinema l’ha trascurata. Adesso tutti ne parlano”

Un lungo applauso, commozione e affetto sincero hanno accompagnato l’ultimo saluto a, scomparsa lo scorso 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. Centinaia di persone si sono radunate in piazza del Popolo a Roma, davanti alla Chiesa degli Artisti, per omaggiare una delle icone più amate delitaliano.Leggi anche:è morta: l’annuncio poco faUn addio sulle note dei Pink FloydIl feretro dell’attrice è stato accolto tra applausi e cartelli in suo onore, entrando in chiesa sulle note di Wish You Were Here dei Pink Floyd, come lei stessa aveva voluto. In prima fila i suoi affetti più cari: i figliRizzoli e Paolo Ciavarro, le nuore e l’ex marito Massimo Ciavarro.Accanto a loro, tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui Carlo Verdone, Christian De Sica, Massimo Ghini, Rita Rusic,, Gloria Guida e Sergio Castellitto.