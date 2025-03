Sbircialanotizia.it - Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: “Mamma mi ha insegnato cosa significhi essere forti”

Leggi su Sbircialanotizia.it

La nuora, Clizia Incorvaia: “Tra noi c’è un’affinità speciale; l’avrei scelta come amica comunque”, in un solo anno, mi ha mostratovuol dire. E non l’hasoltanto a me, credo che lo abbiaa tutti. Sono queste le parole didi, mentre entrava nella . L'articolo, il: “mi ha” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.