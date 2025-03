News.robadadonne.it - Elena Cecchettin sulla sorella Giulia: “Penso sempre a lei, dovrei smetterla ma non riesco”

era la persona più importante della mia vita. Una parte di me ci pensa, ma se continuo a pensarci continuamente nonad andare avanti. Dovrò, ma temo di mancarle di rispetto, non pensando più a lei ogni momento”.Sono le parole chedi, assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre del 2023, ha rilasciato alla rivista Grazia, che l’ha intervistata. “vorrebbe che affrontassi la mia vita ricordandola, volendole comunque bene, però non rimanendo impantanata nel lutto. Ma è difficile andare avanti, perché lei era la mia quotidianità, e tutta la mia quotidianità è stata stravolta”., che attualmente ha scelto di studiare all’estero, ha risposto anche alla domanda della direttrice Silvia Grilli sul senso di colpa: quello per cui avrebbe potuto pensare o prevedere ciò che sarebbe successo.