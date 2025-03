Lettera43.it - El Salvador continua a comprare Bitcoin nonostante la richiesta dell’Fmi

Elnon ha nessuna intenzione di cessare l’accumulazione volontaria diabbia formalizzato un accordo con il Fondo monetario internazionale. Lo ha confermato con alcuni post su X il presidente Nayib Bukele, smentendo la notizia di una possibile cessazione imminente. «Terminerà ad aprile, terminerà a giugno, terminerà a dicembre», ha scritto sul suo account a inizio marzo. «No. Non terminerà. Se non si è fermato quando il mondo ci ha emarginati e gran parte deier ci ha abbandonato, non succederà ora e nemmeno in futuro». Le riserve totali del Paese ammontano ora a circa 6.100, per un valore che supera i 540 milioni di dollari.“This all stops in April.” “This all stops in June.” “This all stops in December.”No, it’s not stopping.If it didn’t stop when the world ostracized us and most “ers” abandoned us, it won’t stop now, and it won’t stop in the future.