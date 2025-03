Ilfattoquotidiano.it - Effetto Nordio, il traffico d’influenze svuotato e il “sistema Tedeschini”: nessun reato per i pm anche sulle nomine all’AgCom

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’indagine sul cosiddetto ‘’ come abbiamo già raccontato sul Fatto si è risolta in un mezzo flop per i Carabinieri e la Procura di Roma.Dopo due anni di intercettazioni e tre anni di inchiesta, dopo tanti articoli di stampa che annunciavano nel dicembre 2022 una mega indagine sue favori, cosa rimane di tanto sforzo? Solo un processetto per due contestazioni di corruzione nei confronti di una dirigente ministeriale e di un magistrato amministrativo. Il dibattimento procede lentamente tra schermaglie procedurali degli avvocati di Federico, Gaetano Scalise e Michele Andreano, contro il pm Fabrizio Tucci.C’è poi un’indagine svelata dal Fatto a novembre del 2024 che vede indagati per corruzione i soliti avvocati Federicoe Pierfrancesco Sicco con Vera Corbelli, Segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.