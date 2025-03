Juventusnews24.com - Ederson Juve, è lui il sogno per la mediana del futuro! A gennaio cena a Bergamo per sondare il terreno: i dettagli

L'edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Ederson, centrocampista di proprietà dell'Atalanta ormai da diverso tempo nel mirino del mercato Juve. Secondo quanto riportato dal quotidiano a gennaio è andato in scena un incontro in un ristorante di Bergamo tra Giuntoli e Tony D'Amico con l'intento di iniziare a sondare il terreno in vista dell'estate. Non sarà facile strappare il brasiliano alla Dea: su di lui anche le due Manchester.