Puntomagazine.it - Eda Napoli 2 presenta il programma di sensibilizzazione e promozione delle iniziative per incentivare la raccolta differenziata

Uninnovativo per potenziare lae promuovere la cultura del riciclo nei 24 Comuni dell’EDA– L’Ente d’Ambito Rifiuti2 (EDA2) annuncia la conferenza stampa dizione del nuovovolto a rafforzare lae a diffondere la cultura del riciclo sul territorio. L’iniziativa, concepita per raggiungere l’intera utenza potenziale dei 24 Comuni facenti parte dell’EDA2, si inserisce in un ambizioso progetto di informazione,e coinvolgimento diretto della cittadinanza.La conferenza stampa si terrà Lunedì 10 marzo alle ore 11:00 nella Sala Consiliare del Comune di Qualiano, in piazza del Popolo, 1Interverranno:• Nicola Pirozzi, Presidente EDA2• Raffaele De Leonardis, Vice Presidente EDA2 e Sindaco di Qualiano• Luigi Manzoni, Sindaco di Pozzuoli• Antonio Sabino, Sindaco di Quarto e Consigliere Metropolitano di• Italia Micillo – Marina Aricò, My Evo Agency• Daniele Decibel Bellini, testimonial della campagnaLa conferenza sarà moderata da Raffaele Silvestri, Direttore de Il Meridiano News.