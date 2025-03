Lanazione.it - Ecofor, Pontedera delle donne. Ecco Gasparoni

Leggi su Lanazione.it

Proseguono gli Ecoincontri organizzati daService Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, nell’ambito dell’edizione 2025 della manifestazione “” promossa dall’amministrazione comunale di. Dopo il successo del dialogo per un futuro più sostenibile fra Chiara Francini e Marianna Aprile dello scorso 1 marzo, ieri un altro caloroso e attento pubblico ha accolto al tetro Era l’attrice Lella Costa con lo spettacolo “Se non posso ballare. non è la mia rivoluzione”. Ma non finisce qui: il terzo Ecoincontro nell’ambito di “” si terrà sempre al teatro Era mercoledì 12 marzo, alle 21, con Nancy Brilli che leggerà il testo “A Penelope che prende la valigia”, adattamento teatrale dell’omonimo libro scritto da Cristina Manetti, ideatrice del festival “La Toscana” e capo di Gabinetto della Presidenza regionale.