Eclissi totale di luna del 14 marzo, in Italia non si vedrà… ma dalla Toscana sì

Manciano (Grosseto), 62025 – E’ in arrivo uno spettacolo del cielo, un’diche sarà solo parziale dalle nostre latitudini (un po’ di più al nord, un po’ meno al sud) ma che sarànelle Americhe. Nuvole permettendo, sarà come sempre bellissimo osservare il nostro satellite oscurarsi per un breve periodo, ma se non vi volete accontentare dellaparziale che si vedrà a occhio nudo dalle nostre parti. c’è un modo per seguire l’. Il Virtual Telescope di Manciano (Grosseto), il cielo più buio d’, ha in preparazione una diretta streaming internazionale con astrofotografi da Usa, Canada e Panama. Nel mirino ladel verme (il nome è dei nativi americani e fa riferimento ai lombrichi che in questo periodo fanno cpoalino nel terreno): come spiega il responsabile del progetto, l’astrofisico Gianluca Masi, l’avverrà durante la prima “micro” dell’anno (infatti questaavviene con il satellite all’apogeo, cioè alla massima distanza orbitale dalal Terra).