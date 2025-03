Ilpiacenza.it - Ecco Lucas, il massaggiatore cardiaco automatico che salverà vite sulla strada

Un altro importante dono per l'Azienda Usl di Piacenza: unesterno a servizio degli operatori del 118. Questo dispositivo si aggiunge ai tre già disponibili per i professionisti della Valdarda sui mezzi in partenza da Roveleto, Fiorenzuola e Bobbio.Il