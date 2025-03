Ilfattoquotidiano.it - Ecco il grido della giovine e impavida Europa: armi, armi, armi! Solo così si fa la guerra!

di Riccardo Bellardiniilche sferza il marzo radioso!la sublime dichiarazione di pace che può sembrar diagli occhi di Travaglio, Orsini, Di Battista e altri noti simpatizzanti del Reich russo. i soliti gufi, gentaglia, non fidatevi!! Overdose d’! Orgasmo d’! Su la cresta!si fa la pace! Pare che molti scenderanno in piazza per far sentire la voce dell’. ma ce n’è davvero bisogno? Ormai la sua voce prorompe, fragorosa come uno sparo, l’è viva ed esplodente! Non c’è bisogno di manifestare! Più soldi si investono in, più un futuro di serenità è possibile, più munizioni, meno stupide pressioni! Più artiglieria, meno tragica isteria! Più carri armati, meno angosciosi conati! più droni, meno sbattimenti, meno divisioni! Più missili, meno ansiogeni circoli, di idee confuse e senza sbocco.