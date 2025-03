Liberoquotidiano.it - "Ecco come ha passato la notte". Papa Francesco ancora al Gemelli

Inizia il 21esimo giorno di ricovero al Policlinicodi Roma per, colpito da una polmonite bilaterale. "Laè trascorsa tranquilla, ilstariposando", si legge nell'ultimo bollettino diramato dalla Santa Sede in mattinata. Proseguono dunque le terapie per Bergoglio, che ieri presentava condizioni stazionarie e non aveva avuto alcun episodio di insufficienza respiratoria. Questa sera, sarà il cardinale Ángel Fernández Artime, Pro-Prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, a guidare il rosario per la salute diche si reciterà alle 21 in Piazza San Pietro.