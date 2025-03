Lecceprima.it - Eccellenza Puglia, Gallipoli-Galatina: le informazioni sui biglietti

Leggi su Lecceprima.it

34^ giornata -Pugliesedomenica 9 marzo 2025 - ore 15:00Stadio Antonio Bianco -INFO TICKET - GIORNATA PRO-La società comunica che per la partitaè stata indetta la giornata pro-, gara per la quale non saranno.