Sport.quotidiano.net - Eccellenza E’ quinto in classifica, un punto in più dei bianconeri. Massese, arriva il Montespertoli. Una partita chiave per i playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si giocherà tantissimo lain questo 25° turno del campionato di. I, sesti con 37 punti, domenica infatti ospiteranno ilcon 38, in uno scontro diretto con vista. E’ un’occasione di sorpasso che il team apuano non può lasciarsi sfuggire in un finale di campionato complicato dall’ammucchiata di squadre racchiuse in un fazzoletto, ben 6 nel giro di 4 punti, dal quarto al decimo posto, e anche dalla difficoltà di un calendario che contemplerà altri tre scontri diretti (Viareggio, Cecina e Cenaia). Ila Massa forte di una bella striscia di quattro risultati utili consecutivi. I 10 punti fatti in queste 4 gare, nelle quali hanno subito un solo gol, hanno consentito ai gialloverdi di rilanciarsi in. In generale, nel girone di ritorno, i fiorentini stanno facendo meglio dellacon 17 punti all’attivo contro i 13 delle ’zebre’.