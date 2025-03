Lanazione.it - «E voleremo sopra la paura»: mamma Valentina racconta il suo Cesare

Arezzo, 6 marzo 2025 – C’è il coraggio di una madre tra le pagine di un libro. Venerdì 14 marzo alle 19 al Caffè Via Veneto di Arezzo sarà presentato il libro diMastroianni «Ela. Noi emano nella mano» in dialogo con la giornalista de La Nazione Marianna Grazi. Dopo il successo de «La storia di» l’autrice torna a far commuovere i suoi lettori con un nuovo, intimo racconto. Una storia di amore e coraggio tra vecchie paure e nuovi racconti, per sconfiggere le ombre del passato, affrontare il presente e imparare a volarelaMastroianni, oltre che una grande donna, è un’autrice,di tre figli Alessandro, Teresa eche ha perso la vista a 18 mesi perché affetto da neurofibromatosi., attraverso i social, ha iniziato are la sua storia.