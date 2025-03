Agi.it - È viva la donna sotto le macerie della palazzina crollata a Bari

Leggi su Agi.it

AGI - I vigili del fuoco, a quasi 24 ore dal crollo di unaal centro di, hanno individuato ancora in vita,le, ladata per dispersa. La signora è riuscita a parlare con i soccorritori, non se ne conoscono le condizioni. La 74enne Rosalia De Giosa era rimasta dispersa tra leieri sera a, tra via De Amicis e via Pinto. La, affetta da disabilità, nonostante le operazioni di sgombero dell'edificio, dichiarato pericolante un anno fa, continuava a risiedere al quarto dei cinque piani dello stabile. Oltre alla, al primo piano abitavano anche due famiglie, forse abusivamente: una era fuori città al momento del crollo, l'altra è riuscita a scappare appena uditi gli scricchiolii nei muri. La scena che ha devastato l'isolato tra via De Amicis e via Pinto è stata surreale.