Tpi.it - È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

ildi. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 7 marzo, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.Giornalisti origliati. Dossieraggi su politici e imprenditori. Servizi Segreti contro magistrati. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla spy story all’italiana.“Il Governo ha commesso un’arroganza dopo l’altra verso il Deep State. I camerati di Giorgia non hanno capito che quello è un mondo né di destra né di sinistra. Gli esecutivi passano ma gli apparati restano”. A TPI parla Roberto D’Agostino.E ancora, Luigi Bisignani in un’intervista rivela che cosa sta succedendo all’interno dei servizi segreti: “c’è scarsa collaborazione tra pezzi importanti dello Stato.