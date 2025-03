Iodonna.it - È una malattia rara, curabile soltanto prima del manifestarsi dei sintomi. Ecco perché il cantante lancia un appello per lo screening neonatale

IlNek si espone per l’introduzione delloper la leucodistrofia metacromatica, unadeldeiunè importante la diagnosi.Nek inlinea per la leucodistrofia metacromatica«Gioia è una bambina di 2 anni e mezzo affetta da leucodistrofia metacromatica, unaneuro degenerativa che compromette il normale sviluppo e soprattutto la vita. La sua storia mi ha toccato profondamente, ma purtroppo non è un caso isolato» dice il.«Mi impegno da tempo con l’associazione VOA VOA per dare voce alle famiglie con bambini affetti da questa patologia, responsabili di situazioni insostenibili per chi li ama. È fondamentale che siano le istituzioni a intervenire ed è ora che anche in Emilia-Romagna venga introdotto lo