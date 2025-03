Quotidiano.net - E’ nata Arya, figlia della Tiktoker Gaia Bianchi e del rapper Tony Boy: gli auguri dei vip

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 marzo 2025 – È: così si chiama lacreator, 21 anni, e delBoy, 25,il 5 marzo 2025. L’annuncio social ha fatto impazzire i follower: ile l’influencer – oltre 2 milioni di seguaci solo su Instagram –, che si frequentano dall’ottobre 2023 e sono tra i volti più conosciuti tra la Generazione Z, sono ufficialmente diventati genitori. L’annuncio diL’annuncio, ovviamente, è arrivato via social, dove sono apparse le tenere fotocoppia dall’ospedale con la neotra le braccia. Solo in questo momento ai follower è stato rivelato anche il nomebimba,, tenuto nascosto fino all'ultimo. Per festeggiare, inoltre, il neo papà ha illuminato il cielo con tanti fuochi d'artificio rosa. Prima di condividere le prime immagini diaveva pubblicato una storia con le emoji di un pulcino e un fiocco rosa: un chiaro indizio per far sapere ai suoi follower, che hanno seguito con curiosità la gravidanza sin dal primissimo annuncio di ottobre 2024 (video su YouTube in cui la mamma raccontava le sue emozioni), che il momento atteso era arrivato.