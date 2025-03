Zonawrestling.net - Dynamite 05.03.2025 Le strane coppie

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Sacramento Memorial Auditorium di Sacramento, California. Una puntata importante in vista di Revolution, con la firma del contratto tra Swerve Strickland e Ricochet e un interessante main event con Swerve e Brody King contro Ricochet e Kazuchika Okada.BACKSTAGE: MJF si trova all’esterno dell’arena e parla guardando in camera. Spiega che normalmente ama giocare con il suo cibo, ma Adam Page lo ha fatto arrabbiare. In particolare, menziona di aver provocato e punzecchiato Page, come quando ha attaccato Christopher Daniels. Afferma che ora Page lo ha spinto a cercare uno scontro più grande e conclude dicendo che se Page vuole parlare di “buckshots”, lui ha un proiettile con il suo nome sopra.Il segmento di firma del contratto inizia con Tony Schiavone sul ring che introduce prima Swerve Strickland, che arriva accompagnato da Prince Nana e il suo caratteristico ballo.