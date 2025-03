Ilnapolista.it - Dybala: «Ranieri ci ha tranquillizzati facendo cose semplici, come riordinare lo spogliatoio»

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista a Marca in occasione della partita di Europa League contro l'Athletic Club, andata degli ottavi di finale.

«In Italia il gioco è molto interrotto, più che in altri campionati»

Cosa ti attrae di più dell'Athletic Club?
«Sono molto curioso di visitare San Mamés al ritorno. Tutti parlano molto bene di questo stadio, perché la gente si fa davvero sentire. E in attacco sono una squadra veloce e pericolosa».

Dybala è in Italia da molti anni. Non hai mai potuto suonare in Spagna?
«Adoro LaLiga, la guardo molto in tv. Quest'anno è molto bello, molto competitivo, e mi sarebbe sempre piaciuto giocare lì, ma sono in Italia da molti anni ormai.