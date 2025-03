Juventusnews24.com - Dybala pazzo di Roma: «Quello che si vive all’Olimpico è possibile percepirlo solo ad Anfield e in pochi altri stadi. Uno Scudetto qui? Rispondo così»

di Redazione JuventusNews24di: le dichiarazioni dell’ex numero 10 della Juve sull’avventura giallorossa. Le sue paroleA Marca, l’ex Juve Pauloha parlato del momento della suae non. Le dichiarazioni dell’ex bianconero.– «Inviterei chiunque non lo conoscesse a venire. Ciò che siade in. Loo Olimpico è sempre pieno e anchesentire l’inno all’inizio ti regala una magia incredibile. Laha vintotre Scudetti nella storia perché il calcio italiano è sempre molto difficile ed elibrato, come si può vedere anche in questa stagione. Vincere loè difficile, ma non ime mi piacerebbe lasciare un bel ricordo, un trofeo, quando non giocherò più nella