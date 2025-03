Inter-news.it - Dumfries: «Ottima prestazione dell’Inter! Serve concentrazione»

Denzelè stato ancora una volta tra i migliori della partita vinta dalla sua Inter contro il Feyenoord. L’esterno ha rilasciato una breve intervista per UEFA.TV nel post-match.VITTORIA! – L’Inter ha superato l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord con il risultato di 2-0. Denzelnon ha segnato, ma è stato comunque decisivo per il successo nerazzurro in terra olandese. A Rotterdam l’esterno ha macinato chilometri confermandosi tra i più pericolosi in fase offensiva.ha rilasciato una breve intervista nel post-partita e ha detto precisamente: «I giocatori del Feyenoord sono stati grandi. Nel primo tempo potevamo giocare un po’ meglio con il pallone per trovare l’uomo libero ma alla fine abbiamo girato intorno e abbiamo giocato una grandissima partita comunque.