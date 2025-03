Inter-news.it - Dumfries ira di Dio, anche in Feyenoord-Inter un dato di fatto!

Leggi su Inter-news.it

Implacabile, che ha sfoderato l’ennesima prestazione da urlo della sua stagione. Stavolta nell’ottavo tra.IMPRESCINDIBILE – Un’ira di Dio, ma ormai non stupisce più. Ennesima prova da incorniciare di Denzel, che ha chiuso la partita tratra i migliori in campo. E non è di certo la prima volta. L’olandese,a casa sua (nato a Rotterdam e cresciuto calcisticamente nei rivali dello Sparta), è stato una continua spina nel fianco per la squadra di Robin van Persie. Lo spagnolo Hugo Bueno ha visto i sorci verdi sia nella prima che nella seconda frazione di gioco.è il giocatore più in forma di questa, un’arma in più: in poche parole è diventato un elemento imprescindibile per Simone Inzaghi. Nelle ultime venti partite giocate tra tutte le competizioni, non è mai praticamente uscito fuori: sedici volte ha giocato dal primo fino all’ultimo minuto.