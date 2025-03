Liberoquotidiano.it - "Due settimane di prese per il cu***": la tragicomica figuraccia di Emmanuel Macron | Video

Eccoci ad Occhio al caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Ci sono oggi gli echi del discorso sullo stato dell'unione pronunciato da Donald Trump l'altra notte. I giornali per ovvie ragioni ci arrivano oggi. Lo fanno con un po' di cronaca e tantissima crisi isterica: Avvenire, Corriere, Foglio, Stampa, Repubblica. tutto uno stracciarsi di vesti e capelli, tra Groenlandia e Ucraina", rimarca il direttore. E ancora: "La sensazione è che si rischi di trasformare tutto in caricatura e di non voler cogliere il punto: sull'Ucraina Trump ha segnato un punto con l'adesione di Volodymyr Zelensky al suo schema. Con i dazi induce Canada e Messico a trattare, certo lo fa col bastone. Ma su alcune partite sarebbe meglio prenderlo sul serio invece che alla lettera", rimarca.