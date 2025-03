Ilpescara.it - Due pescaresi denunciati per una discarica abusiva a Francavilla, rischiano l'arresto [FOTO]

Leggi su Ilpescara.it

Due persone residenti a Pescara sono state denunciate dai carabinieri forestali di Chieti per unadi rifiuti in contrada Valle Anzuca-fiume Alento aal Mare, come si legge su ChietiToday.I militari del nucleo forestale di Chieti, nel corso dell’attività di.