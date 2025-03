Lanazione.it - Due Mari, nuovo ricorso al Tar

Arezzo, 6 marzo 2025 – Dueal TAR A seguito del mancato accoglimento da parte del Commissario straordinario delle modifiche generali e puntuali al progetto di Anas relativo alle due bretelle di collegamento tra la Dueda una parte e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle e la Umbro-Casentinese dall'altra, proposte dall’amministrazione, modifiche che avevano come obiettivo quello di ridurre gli impatti ambientali sia in fase di cantierizzazione che in esercizio dell’opera, la Giunta questa mattina ha deciso all’unanimità di dare avvio a unal TAR Toscana per l’annullamento dell’ultimo atto emanato dal Commissario straordinario e relativo all’approvazione del progetto definitivo. Ciò in completa osservanza di quanto previsto dall’atto di indirizzo già deliberato con una ampia maggioranza dal Consiglio comunale nell’ottobre 2023.