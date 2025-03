Lanazione.it - Droghini: "Non ho offeso nessuno"

FOLLONICA"Il mio intervento in Consiglio non era rivolto ai dipendenti comunali, la cui professionalità e impegno non sono mai stati messi in discussione, ma a un sistema amministrativo che, dopo 78 anni di governo ininterrotto della stessa parte politica ha inevitabilmente un’impostazione consolidata, come è normale che sia in un sistema di lavoro che si tramanda nel tempo quando non c’è alternanza". Inizia così la replica di Azzurra(foto), capogruppo della lista ’Buoncristiani Sindaco’ al Pd di Follonica. "Mi scuso se le mie parole possono essere state fraintese e/o ritenute offensive - aggiunge- Nel mio intervento ho solamente parlato di un sistema che per sua natura, può avere risentito delle influenze politiche storiche, e di una macchina amministrativa ingolfata in quanto sempre sottorganico.