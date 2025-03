Ilrestodelcarlino.it - Droga in carcere in cambio di dolcetti e bottiglie di vino: annullate le misure cautelari per i quattro agenti della Dozza

Bologna, 6 marzo 2025 -inindidi, biscotti,e merendine: questa l'accusa nell’ambito di un'inchiesta per spaccio aggravato di stupefacenti. Ieri, in Cassazione, è stata annullata la misura cautelare con nuovo esame al Tribunale del Riesame di Bologna per ipenitenziaria che erano finiti sotto indagine. La Procura ieri ha chiuso le indagini, ma intanto la Cassazione ha dato ragione agli. L'accusa agliè di aver fatto finta di non vedere quando un detenuto rientrava in cella con ladi rientro dai permessi premio. Per i, era stata disposta la sospensione dal servizio, misura però poi impugnata in Cassazione. Inel frattempo avevano continuato a lavorare: il gip Letizia Magliaro aveva infatti rigettato le richieste di, pur riscontrando i gravi indizi di colpevolezza.