Ilgiorno.it - “Droga esilarante” per lo sballo e 33 panetti di hashish, spacciatori da Brescia e Bergamo fermati sull'Autolaghi a Rho

Busto Arsizio (Varese), 6 marzo 2025 – La paletta della polizia stradale di Busto Arsizio si è materializzata davanti alla loro auto poco prima di mezzogiorno, quando avevano superato la barriera di Milano Nord della A8, all’altezza di Rho.’auto fermata alcuni giorni fa viaggiavano in tre: alla guida Arashjot Singh, 19 anni, con accanto Blend Rexhepi, 20 anni, entrambi residenti a Urago d’Oglio, nelno. Sul sedile posteriore c’era Gabriele Tito, 19 anni, di Treviglio. Sono stati i precedenti penali di quest’ultimo a spingere gli agenti a fare qualche domanda in più per capire cosa stessero facendo, scatenando tra di loro le contraddizioni che hanno portato al ritrovamento di 33diper un totale di 3 chili e 300 grammi, una pistola scacciacani e 48 bombolette di protossido di azoto marchiate Cdl Black Cobra, chiamata ““, nuovo metodo di stordimento tra i giovani.