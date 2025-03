Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 marzo 2025

di, 6Questa sera, giovedì 6, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervisterà il Presidente di Italia Viva Matteo Renzi. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato al Consiglio Europeo straordinario del 6: dopo lo scontro tra il Presidente USA Donald Trump e il Premier ucraino Volodymyr Zelensky, i leader europei si riuniscono per discutere su sicurezza e difesa, anche alla luce dell’annuncio della Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, di un piano per il riarmo europeo.