DREAMS Drømmer il trailer del film dal 13 marzo al cinema con Wanted Cinema

Leggi su Cinefilos.it

), ildeldal 13alconDopo aver vinto l’Orso d’oro all’ultimo Festival deldi Berlino, ilnorvegese) sarà disponibile nelle sale italiane doppiato e in versione originale sottotitolata dal 13distribuito da, che è lieta di presentarne ilitaliano.), scritto e diretto da Dag Johan Haugerud, è il primo titolo ad uscire in Italia come parte della Trilogia delle relazioni composta dalle pellicole “Sex // Love” che affrontano diverse sfaccettature dei rapporti amorosi e sessuali del mondo contemporaneo all’interno di un sistema sociale troppo spesso giudicante, dove essere liberamente se stessi risulta ancora difficile.) è un’indagine alle radici del femminile.