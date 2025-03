Dayitalianews.com - Drammatico incendio in un appartamento; pesantissimo il bilancio: muore una pensionata di 78 anni, ferite dalle esalazioni tre persone. Il rogo questa mattina in via dei Colli Portuensi a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

L’avvoltofiamme, vigili del fuoco in azione per domare ilUndevastante ha colpito un’abitazione al quarto piano di un palazzo in viale dei, nel quartiere Monteverde a, causando la morte di una donna di 78. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 6 marzo, quando dense colonne di fumo hanno iniziato a fuoriuscirefinestre, attirando l’attenzione dei residenti.Intervento immediato, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fareSul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i sanitari del 118, nel tentativo di salvare leintrappolate all’interno dell’. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per la donna non c’è stato scampo.Le operazioni di spegnimento sono state complesse e hanno richiesto due squadre dei vigili del fuoco, un’autoscala, un’autobotte e il carro teli, impiegati per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.