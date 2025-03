Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs oggi, WTA Indian Wells 2025: orario, ordine di gioco, streaming

Leggi su Oasport.it

Comincia l’avventura di Sarae Jasminenel torneo di doppio femminile ad. La coppia azzurra è reduce dal successo ottenuto nel WTA 500 di Doha (a Dubai è arrivato il ritiro per l’infortunio di) e sicuramente vorrà fare ben in questo esordio sul cemento americano.Non sarà per niente un primo turno semplice per la coppia azzurra, visto che le avversarie sono due ottime doppiste come l’americana Asiae l’olandese Demi. Una partita dunque da non sottovalutare per Sara e Jasmine, che vanno a caccia di un altro titolo in questa stagione.Le due azzurre sono anche le terze teste di serie ad. Da valutare soprattutto la condizione didopo l’infortunio di Doha, anche se Jasmine è scesa in campo l’altro giorno in un torneo di esibizione in coppia con Lorenzo Musetti, dimostrando che tutte le problematiche dell’ultima settimana sono già dimenticate.