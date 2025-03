Dday.it - Doppiaggio al capolinea? Prime Video lancia i primi contenuti doppiati con l'intelligenza artificiale

Leggi su Dday.it

Amazon ha annunciato il lancio di 12 titoli in lingua spagnola con traccia audio in lingua inglese realizzata non da doppiatori ma tramite l'. Potrebbe essere l'inizio di una rivoluzione nel mondo dell'intrattenimento.