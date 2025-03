Lanazione.it - Donne vittime di violenza, come ottenere 500 euro al mese con il reddito di libertà

Firenze, 6 marzo 2025 - In Toscana cresce la consapevolezza delle, in particolare delle straniere, che denunciano sempre più spesso le violenze subite. L'associazione Senza Veli sulla Lingua, fondata nel 2013 dall’avvocato Ebla Ahmed, ha gestito nel 2024 oltre 300 casi di, di cui quasi una settantina in Toscana. «Abbiamo assistito ad un aumento del 10% nelle denunce presentate dastraniere, un dato significativo che evidenzia una crescente consapevolezza», spiega Patrizia Scotto di Santolo, vicepresidente dell'associazione. «Oggi purtroppo è ancora difficile dare credito a una donna che denuncia. Spesso dietro lasi celano dinamiche familiari complesse, condizioni di estrema indigenza o una società che tende a stigmatizzare la denuncia stessa». Preoccupa inoltre l’aumento delle denunce tra le giovanissime.