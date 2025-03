Ilgiorno.it - Donne e prevenzione. Via alle iniziative

L’8 marzo non è solo mimose e momenti di festa per le. Questa data deve essere soprattutto un’occasione per invitare lea pensare alla loro salute, in termini didelle malattie. In quest’ottica si collocano dueprogrammate per il fine settimana: le visite cardiologiche all’ospedale di Magenta e la camminata lungo il canale Villoresi da Castano Primo a Nosate promossa dall’associazione "Cuore di donna". Il primo momento è un incontro dibattito che si terrà domani d18 in ospedale sul tema “Donna e cuore: il trattamento della pressione arteriosa nelle, l’infarto nellee i cambiamenti cardiovascolari durante la menopausa”. Per tutta la mattinata di sabato, d13, i medici della cardiologia saranno presenti negli ambulatori al quarto piano dell’ospedale per effettuare elettrocardiogrammi e misurare la pressione arteriosadipendenti che vorranno sottoporsi a questi controlli.