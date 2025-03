Lanazione.it - Donne e impegno, il premio del Comune

Cinquesanminiatesi che si sono distinte nell’ambito dello sport, dell’arte, del commercio, del sociale e della ristorazione divenendo figure di riferimento per la comunità, sono le protagoniste della sedicesima I edizione del "sanminiatesi". La cerimonia, promossa ed organizzata dale dalla Commissione pari opportunità presieduta dalla presidente Giulia Giannoni, è prevista per sabato alle 15 in municipio. Oltre alle premiate, saranno presenti anche le commissarie e le studentesse delle classi quarte del liceo "Marconi" che hanno realizzato le interviste (Giulia Falaschi, Giulia Carli, Denisa Manea, Rihab Salamate, Ndate Nokho, Sara Balducci, Matilde Boldrini e Imane Aichi), coordinate dalla professoressa Laura Doria, e Alice Nosellotti del servizio civile digitale che ha partecipato al progetto realizzando anche lei una delle interviste.