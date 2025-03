Agi.it - Donne con neonati in braccio e clienti in auto, così funziona lo spaccio di droga (VIDEO)

AGI - Da questa mattina i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Tribunale oplontino a carico di una cinquantina di persone. Oltre 200 i militari impiegati nell'area vesuviana, in quella stabiese e nel salernitano. L'obiettivo del blitz è il contrasto al traffico e allodinell'area. Le misure cautelari stanno chiamando in causa non esponenti della criminalità organizzata, ma gruppi dediti alloal dettaglio. Laveniva spacciata anche daconina '' arrivato inall'appuntamento con il pusher. Ne sono testimonianza le immagini girate dai carabinieri durante gli appostamenti. Armi, denaro e sostanze stupefacenti sono stati sequestrati nel corso delle indagini.