Amica.it - Donne con le spalle larghe: la metafora di Stella McCartney per rivendicare il suo impegno green

Leggi su Amica.it

(askanews) – La stilista britannicapresenta nel terzo giorno della Paris Fashion Week una collezione autunno inverno 2025-2026 che celebra lein carriera in tailleur, spalline, ma anche in strass e trasparenze.Alla sfilata hanno partecipato le attrici Cameron Diaz e Olivia Colman, oltre alla first lady Brigitte Macron.«Volevo celebrare il fatto che tutti lavorano duramente», ha spiegato la stilista dopo la sfilata, ricordando la sua lotta contro l’uso di pellicce e pellicce.Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAcon le: ladiperil suoAmica.