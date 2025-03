Milanotoday.it - Donna rapinata in strada (nel giorno del suo compleanno): scippatore bloccato e arrestato

Leggi su Milanotoday.it

Scippata neldel suo. Un pessimo regalo per una 73enne a Milano. E' successo mercoledì mattina, in via Sempione. Mancavano pochi minuti a mezzoquando la signora è stata avvicinata da un ragazzo mentre camminava per: l'ha aggredita, strattonata e fatta cadere a.