Panorama.it - Donald Trump taglia anche l’intelligence all’Ucraina, ecco cosa succede ora

Leggi su Panorama.it

Più degli arsenali che potrebbero non essere riforniti con la consueta rapidità, le forze di Kiev temono le conseguenze della mancata condivisione delle informazioni di intelligence con l'Ucraina, interrompendo il flusso di dati vitale che hanno aiutato i militari di Zelensky a colpire i russi. Nella giornata di ieri, mercoledì 5 marzo, i funzionari dell'amministrazionehanno comunque affermato che i colloqui positivi ristabiliti tra Washington e Kiev potrebbero ridurre i tempi di tale sospensione.Senza quanto rilevato dai satelliti statunitensi Kiev non “vede” dove si ammassano le truppe, non può tracciare gli spostamenti di armi se non mettendo a rischio le sue vedette; senza accesso continuo e protetto alla costellazione Starlink diventano a rischio le comunicazioni e il trasferimento dei dati di tiro delle batterie.